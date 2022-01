La vera storia dei musulmani in India

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’è un grande Paese dallacomplessa e affascinante come ogni altro grande epicentro della civiltà umana. Singoli, deplorevoli e non sistemici episodi lasciano da più parti pensare, per fare un semplice esempio, che l’odierna di Narendra Modi sia un territorio ostile per ogni minoranza non conforme al ceppo dominante di lingua Hindi InsideOver.