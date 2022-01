La Salernitana pesca in casa Juventus: c’è l’accordo! (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Salernitana pesca in casa Juventus e trova l’accordo per Dragusin. Il calciatore di proprietà della Juventus ma in prestito alla Sampdoria approderà alla corte di mister Colantuomo, l’obiettivo è quello di provare a raggiungere una salvezza tutt’altro che semplice. Dragusin, Salernitana, calciomercatoDopo Kaio Jorge, i campani continuano a fare mercato con la Juve, questa volta però, viene rinforzato il reparto difensivo con il classe 2002 rumeno. Dragusin alla Salernitana è solo questione di ore, l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laine trova l’accordo per Dragusin. Il calciatore di proprietà dellama in prestito alla Sampdoria approderà alla corte di mister Colantuomo, l’obiettivo è quello di provare a raggiungere una salvezza tutt’altro che semplice. Dragusin,, calciomercatoDopo Kaio Jorge, i campani continuano a fare mercato con la Juve, questa volta però, viene rinforzato il reparto difensivo con il classe 2002 rumeno. Dragusin allaè solo questione di ore, l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Piero Inferrera

