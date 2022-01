La Salernitana alza la manita: Sabatini scatenato sul mercato! (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’orologio non accenna a fermarsi. Mancano meno di 4 giorni alla chiusura del calciomercato di riparazione e la società Salernitana è concentrata come non mai sulla sua campagna acquisti. Sono tante le idee e le possibilità venute fuori negli ultimi giorni, possibili trattative confermate e non, per giocatori che potrebbero risollevare una piazza. Sabatini, nuovo DS granata assunto da appena due settimane. si sta impegnando per completare un organico povero in ogni reparto. L’ultima trattiva sfumata, quella che prevedeva l’arrivo a Salerno di Diego Costa, non ha scoraggiato il club. Anzi, l’esito negativo ha invogliato la Salernitana a cercare di aggiustare ancora più il tiro. Sabatini infatti ha lavorato nel corso di questi giorni ad una autentica manita di nuovi acquisti, con un giocatore per ... Leggi su zon (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’orologio non accenna a fermarsi. Mancano meno di 4 giorni alla chiusura del calciomercato di riparazione e la societàè concentrata come non mai sulla sua campagna acquisti. Sono tante le idee e le possibilità venute fuori negli ultimi giorni, possibili trattative confermate e non, per giocatori che potrebbero risollevare una piazza., nuovo DS granata assunto da appena due settimane. si sta impegnando per completare un organico povero in ogni reparto. L’ultima trattiva sfumata, quella che prevedeva l’arrivo a Salerno di Diego Costa, non ha scoraggiato il club. Anzi, l’esito negativo ha invogliato laa cercare di aggiustare ancora più il tiro.infatti ha lavorato nel corso di questi giorni ad una autenticadi nuovi acquisti, con un giocatore per ...

Advertising

TuttoSalerno : 'Non vogliamo essere vittima sacrificale': la Salernitana alza la voce contro la Lega A - VerdianiMatteo : RT @salamalekumismo: È il 2013 sei tranquillo al bar mentre guardi il bayern di ribery che alza la champions e l'atletico di diego costa ca… - salamalekumismo : È il 2013 sei tranquillo al bar mentre guardi il bayern di ribery che alza la champions e l'atletico di diego costa… - SEMPREFMILAN : RT @NicoSchira: #Sabatini alza il pressing per convincere #DiegoCosta a sposare il progetto #Salernitana. Offerto contratto fino a giugno c… - ZorroeI : RT @NicoSchira: #Sabatini alza il pressing per convincere #DiegoCosta a sposare il progetto #Salernitana. Offerto contratto fino a giugno c… -