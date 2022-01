La Russia vieta l’ingresso a diversi funzionari dell’Unione europea

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Mosca hato. Lo ha reso noto oggi la diplomazia russa in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di “assurde restrizioni unilaterali” da parte di Bruxelles. Tra ibanditi ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine, degli organi legislativi ed esecutivi di alcuni Paesi dell’Ue che sono “personalmente responsabili della diffusione della politica anti-russa”. Biden a Zelenski: a Febbraio sarà possibile un’invasione russa Si è concluso il colloquio telefonico tra Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che su Twitter lo ha “ringraziato” per “l’assistenza militare in corso” e ha riferito di aver discusso con lui “i recenti sforzi diplomatici ...

