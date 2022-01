La prima Champions Isl senza Fede riparte dagli Usa con tante novità (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prima Isl senza Federica Pellegrini. La Isl batte in velocità la Fina per il suo 2022 mondiale perché la quarta edizione della Champions globale del nuoto è già al varo. Con ancora 10 squadre e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) LaIslrica Pellegrini. La Isl batte in velocità la Fina per il suo 2022 mondiale perché la quarta edizione dellaglobale del nuoto è già al varo. Con ancora 10 squadre e ...

L'Imoco Volley torna in campo: a Villorba arriva Casalmaggiore ... ' Dopo la Coppa Italia per vari problemi legati al covid, prima per gli avversari poi per noi, ...queste due partite ravvicinate con Casalmaggiore domenica e in Serbia con Zok per la Champions per ...

