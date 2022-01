La pillola anti-Covid di Pfizer vietata a chi non vuole restare incinta (Di venerdì 28 gennaio 2022) La pillola anti-Covid di Pfizer è vietata a chi non vuole restare incinta perché annulla l’effetto anticoncezionale. L’Ema mette in guardia coloro che utilizzeranno la nuova pillola anti-Covid La pillola anti-Covid sarà vietata ai pazienti che prendono già molti farmaci. Tra le controindicazioni poi un avvertimento è destinato esclusivamente alle donne. Tra le avvertenze al Paxlovid (l’antivirale orale della multinazionale americana che produce il vaccino Comirnaty) una è specifica per chi prende l’anticoncezionale. La pillola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladia chi nonperché annulla l’effettoconcezionale. L’Ema mette in guardia coloro che utilizzeranno la nuovaLasaràai pazienti che prendono già molti farmaci. Tra le controindicazioni poi un avvertimento è destinato esclusivamente alle donne. Tra le avvertenze al Paxlovid (l’virale orale della multinazionale americana che produce il vaccino Comirnaty) una è specifica per chi prende l’concezionale. La...

