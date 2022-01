La pandemia frena il Gran Carnevale di Maiori: evento rinviato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMaiori (Sa) – La variante Omicron fa slittare ma non fermerà il Gran Carnevale di Maiori che, in linea con i Carnevali d’Italia, si svolgerà la prossima primavera. Esattamente dall’8 al 15 maggio quando la cittadina della Costiera Amalfitana si vestirà a festa per celebrare, in concomitanza con il clou della bella stagione, l’evento Carnevalesco che avrebbe dovuto svolgersi tra fine febbraio e inizio marzo. La decisione di rinviare tutti gli eventi in programma nella settimana in cui cade il martedì grasso, è stata assunta mercoledì a Roma nel corso dell’assemblea dei carnevali storici italiani che hanno deciso di far slittare l’evento tra la primavera e l’estate in considerazione dell’attuale situazione contagi determinata dalla nuova ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La variante Omicron fa slittare ma non fermerà ildiche, in linea con i Carnevali d’Italia, si svolgerà la prossima primavera. Esattamente dall’8 al 15 maggio quando la cittadina della Costiera Amalfitana si vestirà a festa per celebrare, in concomitanza con il clou della bella stagione, l’sco che avrebbe dovuto svolgersi tra fine febbraio e inizio marzo. La decisione di rinviare tutti gli eventi in programma nella settimana in cui cade il martedì grasso, è stata assunta mercoledì a Roma nel corso dell’assemblea dei carnevali storici italiani che hanno deciso di far slittare l’tra la primavera e l’estate in considerazione dell’attuale situazione contagi determinata dalla nuova ...

