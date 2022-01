La moda sta distruggendo il pianeta | agghiaccianti immagini dal Sud America | cosa succede?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Scegli, compra, usa e getta. E poi? Ricomincia! Non è un segreto che l’abbassamento della qualità (forse?) dei beni di consumo abbia portato ad una loro fruizione maggiore, sviluppando nelle persone un uso ossessivo-compulsivo dello shopping. Insomma, non si tratta più, o non solo di necessità, ma di stimoli continui in una società sovraeccitata e sempre più veloce come la nostra. Il disagio per una vita lenta si colma con la rapidità con cui si acquista, un palliativo a rilascio graduale che colma l’inadeguatezza personale. Sempre più ricerche affermano, infatti, i benefici dello shopping terapeutico: un articolo di un paio di anni fa su ‘Il Messaggero’ ha ospitato una ricerca condotta da a un pool di ricercatori di Taiwan e Australia su 1.900 volontari di entrambi i sessi e pubblicata sulla rivista specializzata “Journal of epidemiology and community health” che ha ...