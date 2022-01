(Di venerdì 28 gennaio 2022) Arrivati alla sera del quarto giorno, alla fine della prima giornata a Quota 505 – la maggioranza semplice sufficiente d’ora in poi per eleggere il capo dello Stato – la sensazione è che il caos, se possibile, sia persino aumentato rispetto alle o ... sul sito.

Advertising

Edorsi53 : RT @AlfioCaruso2: Nelle votazioni presidenziali si arrivò infine alla <<maionese impazzita>>. Il riferimento è al colore dei tailleur della… - ruby_rails_bot : RT @AlfioCaruso2: Nelle votazioni presidenziali si arrivò infine alla <<maionese impazzita>>. Il riferimento è al colore dei tailleur della… - AlfioCaruso2 : Nelle votazioni presidenziali si arrivò infine alla <<maionese impazzita>>. Il riferimento è al colore dei tailleur… - annalisaterruzz : @creuscher Qualcuno l'ha definita 'la maionese impazzita' ...direi ottima definizione mentre lo sfascio di questo B… - FurioGarbagnati : @DipRoss Mah, mi sembra che la maionese sia decisamente impazzita -

Ultime Notizie dalla rete : maionese impazzita

La Stampa

È lo schema di una. Difficile da recuperare pure per gli chef più bravi.Arrivati alla sera del quarto giorno, alla fine della prima giornata a Quota 505 " la maggioranza semplice sufficiente d'ora in poi per eleggere il capo dello Stato " la sensazione è che il caos, se ...Filtrano perplessità da Italia Viva sulla Belloni. Fonti interne a Fratelli d'Italia riferiscono di una disponibilità della Meloni su Cassese. Letta apre. Conte chiude.Il segretario del Partito democratico deve evitare a tutti i costi di far arrivare Berlusconi al Colle, o di far cadere il governo senza avere pronta una soluzione di ricambio. Se ci riuscisse otterre ...