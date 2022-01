(Di venerdì 28 gennaio 2022) Arrivati alla sera del quarto giorno, alla fine della prima giornata a Quota 505 – la maggioranza semplice sufficiente d’ora in poi per eleggere il capo dello Stato – la sensazione è che il caos, se possibile, sia persino aumentato rispetto alle o ... sul sito.

Advertising

ggisonda : @mariannaaprile Solo un giorno fa twittavi questo! La maionese è impazzita - paoloangeloRF : La maionese impazzita - enzomiglino : #DiMaio dice: indecoroso bruciare così #ElisabettaBelloni. Ecco, qui sotto, uno dei piromani. #Quirinale2022 maione… - spacevkng : Raga, la realtà dei fatti è che a questo punto la maionese non solo è impazzita, ma l’hanno direttamente internata… - IvBaldovino : @matteorenzi #Belloni= 1adonna sicuramente importante, la cui elezione ci avvicinerebbe ad altri grandi democrache… -

Ultime Notizie dalla rete : maionese impazzita

La Stampa

E' una. Da lì non viene nessun segnale. Sono divisi tra Cinque Stelle e Pd ma anche all'interno dello stesso M5S o all'interno del Partito Democratico . E questo non è un fatto ...È lo schema di una. Difficile da recuperare pure per gli chef più bravi.Filtrano perplessità da Italia Viva sulla Belloni. Fonti interne a Fratelli d'Italia riferiscono di una disponibilità della Meloni su Cassese. Letta apre. Conte chiude.Il segretario del Partito democratico deve evitare a tutti i costi di far arrivare Berlusconi al Colle, o di far cadere il governo senza avere pronta una soluzione di ricambio. Se ci riuscisse otterre ...