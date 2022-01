La fobia dei clown: ecco perché fanno tanta paura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si tratta di una fobia molto diffusa che può portare a veri e propri stati d’ansia ecco perché fanno tanta paura i clown- curiosauro.itTantissime sono le fobie diffuse come quella nei confronti di serpenti, ragni, altezza e addirittura per i luoghi aperti e il sociale. Tra queste ce ne è una molto frequente detta coulrofobia: la paura dei clown. I sintomi – per chi ne soffre – possono variare: da una leggera inquietudine a vera e propria angoscia che si tramuta in attacchi di panico e crisi d’ansia. Un mix di tratti estremizzati del volto e della mimica rende questi personaggi spaventosi ecco perché fanno tanta paura i ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si tratta di unamolto diffusa che può portare a veri e propri stati d’ansia- curiosauro.itTantissime sono le fobie diffuse come quella nei confronti di serpenti, ragni, altezza e addirittura per i luoghi aperti e il sociale. Tra queste ce ne è una molto frequente detta coulro: ladei. I sintomi – per chi ne soffre – possono variare: da una leggera inquietudine a vera e propria angoscia che si tramuta in attacchi di panico e crisi d’ansia. Un mix di tratti estremizzati del volto e della mimica rende questi personaggi spaventosii ...

