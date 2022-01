La famiglia nel pallone: i fratelli Xhaka (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ad un mese di distanza dall’ultima pubblicazione, torna ad 11contro11 la rubrica dedicata alle famiglie con componenti legati al mondo del calcio. Dopo avervi parlato della storia dei fratelli Alcantara (Thiago e Rafinha), oggi dedichiamo il nostro approfondimento alla narrazione delle vicende dei due fratelli Xhaka. Taulant e Granit, infatti, stanno ancora calcando i campi europei, uno con la maglia del Basilea e l’altro con la casacca dell’Arsenal. I due, come per quanto accaduto anche ai fratelli Alcantara e Boateng, hanno le medesime origini ma difendono i colori di due paesi diversi. Il più grande (Taulant), infatti, dopo la trafila all’interno della rappresentativa svizzera, ora difende i colori dell’Albania; Granit, invece, il minore, ha sempre giocato per gli elvetici e, tutt’oggi, fa parte della ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ad un mese di distanza dall’ultima pubblicazione, torna ad 11contro11 la rubrica dedicata alle famiglie con componenti legati al mondo del calcio. Dopo avervi parlato della storia deiAlcantara (Thiago e Rafinha), oggi dedichiamo il nostro approfondimento alla narrazione delle vicende dei due. Taulant e Granit, infatti, stanno ancora calcando i campi europei, uno con la maglia del Basilea e l’altro con la casacca dell’Arsenal. I due, come per quanto accaduto anche aiAlcantara e Boateng, hanno le medesime origini ma difendono i colori di due paesi diversi. Il più grande (Taulant), infatti, dopo la trafila all’interno della rappresentativa svizzera, ora difende i colori dell’Albania; Granit, invece, il minore, ha sempre giocato per gli elvetici e, tutt’oggi, fa parte della ...

