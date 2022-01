La donna al nono mese di gravidanza che si suicida lanciandosi dal nono piano a Torino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era al nono mese di gravidanza, “un maschietto”, e aveva soltanto 37 anni. Si è lanciata dal nono piano della sua casa in Piazza Adriano, nel quartiere Cenisia, a pochi metri dal Tribunale di Torino, senza dare segni di malessere a nessuno dei suoi amici o familiari, nemmeno a suo marito, sposato lo scorso anno. È morta così una donna, faceva la commercialista: fino a pochi secondi prima di compiere il gesto, era al telefono con una collega di studio, con la quale stava conversando tranquillamente. Poi il silenzio. L’amica ha provato a richiamarla, ma non ricevendo risposta ha lanciato l’allarme. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lei non c’è stato nulla da fare. In casa la polizia ha trovato un biglietto, posto sotto sequestro: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era aldi, “un maschietto”, e aveva soltanto 37 anni. Si è lanciata daldella sua casa in Piazza Adriano, nel quartiere Cenisia, a pochi metri dal Tribunale di, senza dare segni di malessere a nessuno dei suoi amici o familiari, nemmeno a suo marito, sposato lo scorso anno. È morta così una, faceva la commercialista: fino a pochi secondi prima di compiere il gesto, era al telefono con una collega di studio, con la quale stava conversando tranquillamente. Poi il silenzio. L’amica ha provato a richiamarla, ma non ricevendo risposta ha lanciato l’allarme. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lei non c’è stato nulla da fare. In casa la polizia ha trovato un biglietto, posto sotto sequestro: ...

Advertising

_taetaemic : @Padellafluida nono ma quale parte degli uomini ?? siamo d'accordo! questa differenza si vede anche nel quotidiano,… - s0uImatt : @roserome1927 ahahahahah nono! sparita comunque quella donna, boh - maelmale : RT @maya86dsl: #tampone #napoli #GovernoCriminale #sanpaolo Una donna incinta al nono mese ha perso il figlio per un tampone.... https://… - 78Patelli : RT @maya86dsl: #tampone #napoli #GovernoCriminale #sanpaolo Una donna incinta al nono mese ha perso il figlio per un tampone.... https://… - Cinzy08_ : RT @maya86dsl: #tampone #napoli #GovernoCriminale #sanpaolo Una donna incinta al nono mese ha perso il figlio per un tampone.... https://… -