Ultime Notizie dalla rete : dirigente del I laboratori a scuola diventano itineranti: la novità è dell'IC Senigallia - Sud Belardi ...reagire per poter erogare nel migliore dei modi il servizio didattico - ha esordito il dirigente ... Non è la scuola dei laboratori ma una fucina che con ricerca e innovazione plasma la scuola del futuro,...

La dirigente del Comune che ha denunciato il sindaco: 'Un anno durissimo, non vivevo più. Ferita come donna e professionista' La quarantottenne funzionaria del Comune di Chiaravalle che da un anno subiva atti persecutori e molestie da parte del sindaco, con la quale aveva avuto una precedente relazione, decide di parlare in ...

Licenziamento del dirigente: quando? La Legge per Tutti Omicron colpisce tutta la provincia Famiglie in crisi senza le scuole "Negli ultimi due giorni i nuovi casi di positività al virus sono dimezzati - riferisce il dirigente scolastico del Capitini, Carmine Gallo -. La difficoltà è nel gestire un sistema farraginoso e ...

Antincendio “facile“ Il pm vuole il processo Non luogo a procedere per i certificati di Frittella a Massa Legnami e La Palma. Richiesto il rinvio a giudizio per gli altri indagati. Prossima udienza il 17 marzo ...

