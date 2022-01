La dimensione europea dei rapporti fra Germania e Russia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vladimir Olenchenko, ricercatore superiore presso l’Istituto nazionale di Economia Mondiale e di Relazioni Internazionali (IMEMO) dell’Accademia russa delle scienze, ha tentato di spiegare l’atteggiamento tedesco verso la Russia e dell’importanza per Berlino di una relazione costruttiva con Mosca. “Il nuovo governo presieduto da Olaf Scholz è insediato in Germania da più di un mese, ma la sua attività sulle direttrice russa non brilla per autonomia. A giudicare da ciò che fanno i rappresentanti del governo, Berlino si starebbe sforzando soprattutto di associarsi ai toni anti-russi dettati dagli USA, e si nota anche un certo allontanamento dalla precedente linea equilibrata nei rapporti con la Russia. Su un piano più generale, sembra che la Germania stia perdendo il senso della sua leadership fra gli ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vladimir Olenchenko, ricercatore superiore presso l’Istituto nazionale di Economia Mondiale e di Relazioni Internazionali (IMEMO) dell’Accademia russa delle scienze, ha tentato di spiegare l’atteggiamento tedesco verso lae dell’importanza per Berlino di una relazione costruttiva con Mosca. “Il nuovo governo presieduto da Olaf Scholz è insediato inda più di un mese, ma la sua attività sulle direttrice russa non brilla per autonomia. A giudicare da ciò che fanno i rappresentanti del governo, Berlino si starebbe sforzando soprattutto di associarsi ai toni anti-russi dettati dagli USA, e si nota anche un certo allontanamento dalla precedente linea equilibrata neicon la. Su un piano più generale, sembra che lastia perdendo il senso della sua leadership fra gli ...

