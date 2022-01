La destra tenta la spallata sul Quirinale: Salvini ipotizza Casellati, la zelante scudiera di Berlusconi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente candidato condiviso, la destra tenta la spallata mentre la presidente del Senato - cosa mai vista - spinge per farsi eleggere. Al quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica,... Leggi su globalist (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente candidato condiviso, lalamentre la presidente del Senato - cosa mai vista - spinge per farsi eleggere. Al quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica,...

