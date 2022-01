La deputata Pd Prestipino trova casa svaligiata e diventa “forcaiola” | «Maledetti | vi mando la Digos»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Era tornata dal voto per il presidente della Repubblica e hato l’appartamento svaligiato dai ladri: la reazione dellaPd Patriziaha reagito in modo “politicamente scorrettissimo”. In piena contraddizione con lo stile del suo partito quando si parla di sicurezza e di criminalità. Anzi, con un infuocato post su Facebook si è scatenata in anatemi e minacce alla “non sapete chi sono io”, nei confronti degli anonimi ladri. Il post politicamente scorretto dellaPd, Patrizia«Stasera torno a– ha scritto la– e trovo l’appartamento svaligiato dai ladri e Lola e Lù (i due cani della parlamentare ndr) mezze addormentate. Io non so se questileggeranno mai questo post, ma sappiano che la ...

E' sotto choc ladem Patriziaa cui nel tardo pomeriggio di ieri hanno svaligiato la casa in zona Mostacciano . Gli agenti della polizia e della digos sono lì accanto a lei mentre ...AGI - Disavventura per laPd romana Patrizia. Mentre si trovava fuori per lavoro, prima alla Camera per la votazione giornaliera per il presidente della Repubblica e poi ad una celebrazione per il Giorno ...Furto in casa della deputata PD romana Patrizia Prestipino. A mettere a segno il colpo sono stati ignoti, che nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 gennaio, sono entrati di nascosto all'interno del ...La voce concitata e rotta dalla rabbia. Fa l’elenco delle cose che mancano. «Qui c’era un anello», «Mancano tutti gli orologi del mio compagno», «in ...