La casa della deputata Pd Patrizia Prestipino svaligiata mentre lei vota per il Quirinale (Di venerdì 28 gennaio 2022) mentre inseriva la sua scheda nell’urna – presumibilmente una “bianca” o forse un voto per Mattarella – la deputata romana del Partito democratico Patrizia Prestipino subiva un furto nella sua abitazione in zona Mostacciano. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Facebook, rivelando i dettagli di quanto accaduto. “Sono tornata a casa nuova – ha scritto – e ho trovato la casa svaligiata dai ladri e Lola e Lù mezze addormentate. Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora la Digos è già operativa e insieme alle immagini delle telecamere che ho sparse ovunque ricostruiremo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022)inseriva la sua scheda nell’urna – presumibilmente una “bianca” o forse un voto per Mattarella – laromana del Partito democraticosubiva un furto nella sua abitazione in zona Mostacciano. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Facebook, rivelando i dettagli di quanto accaduto. “Sono tornata anuova – ha scritto – e ho trovato ladai ladri e Lola e Lù mezze addormentate. Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora la Digos è già operativa e insieme alle immagini delle telecamere che ho sparse ovunque ricostruiremo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ...

Advertising

fattoquotidiano : Un uomo è stato arrestato mentre bussava alla porta di casa della sua ex compagna, ma è tornato in libertà subito:… - MSF_ITALIA : 'Sogno una piccola casa, con i fiori, un giardino...per me e per la mia famiglia' Aicha* dalla Guinea A bordo dell… - oss_romano : #27gennaio #PapaFrancesco ha ricevuto a Casa Santa Marta la signora Edith Bruck a distanza di un anno dalla visita… - Lycaone : Cosa c'è di meglio che avere un Presidente della Repubblica che spende 270.000€ di soldi pubblici per ristrutturars… - GVCCILOUIS : @lakappalaerre Lei si è esposta solo con Basciano e Barù, ci sono persone li dentro che hanno fatto proprio il giro… -