Kulusevski, il Tottenham di Paratici torna all'attacco. Milan ipotesi bocciata (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Non toccate Dybala. E Kulusevski dimostrerà che vale Chiesa", così disse Rino Foschi alla Gazzetta , qualche giorno fa. Se per l'argentino al momento la situazione è in stand by, in una trattativa sul rinnovo che sta assumendo sempre più i contorni di una telenovela, intorno allo svedese c'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Non toccate Dybala. Edimostrerà che vale Chiesa", così disse Rino Foschi alla Gazzetta , qualche giorno fa. Se per l'argentino al momento la situazione è in stand by, in una trattativa sul rinnovo che sta assumendo sempre più i contorni di una telenovela, intorno allo svedese c'...

Advertising

Glongari : Dopo i primi sondaggi di fine dicembre ora il #Tottenham fa sul serio per #Kulusevski. Il fallimento della trattati… - AlfredoPedulla : #Kulusevski-#Tottenham: prestito con obbligo senza diritto, come vorrebbe la #Juve. Non è definita, ma si sta lavor… - GiovaAlbanese : #Paratici al lavoro per portare #Kulusevski al #Tottenham: ha il gradimento del calciatore. #Juventus #calciomercato - Kulusexy : RT @lucabianchin7: Evoluzione possibili uscite #Juve: - Arthur-Arsenal ???? - Morata-Barcellona ?? - Kulusevski-Tottenham ?? - Bentancur-Aston… - sportli26181512 : Kulusevski, il Tottenham di Paratici torna all'attacco. Milan ipotesi bocciata: Kulusevski, il Tottenham di Paratic… -