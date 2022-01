Kate Middleton eredita lo sport del principe Harry ed entra in competizione con William (Di venerdì 28 gennaio 2022) Kate Middleton assumerà un ruolo ricoperto in precedenza dal principe Harry. La duchessa di Cambridge, che ama gli sport – in particolare il tennis – e nella vita è molto atletica, sarà la nuova patrona della Rugby Football Union (RFU). Le indiscrezioni potrebbero trovare conferma già nelle prossime ore, ma c’è già chi è pronto a scommettere che questo nuovo ruolo potrebbe metterla in contrasto con il marito, il principe William. Il nuovo ruolo sportivo di Kate Middleton Stando alle ultime notizie riportate dai tabloid inglesi, Kate Middleton sembra essere la nuova mecenate della Rugby Football Union. Il ruolo, prima di lei, era rivestito dal principe ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 28 gennaio 2022)assumerà un ruolo ricoperto in precedenza dal. La duchessa di Cambridge, che ama gli– in particolare il tennis – e nella vita è molto atletica, sarà la nuova patrona della Rugby Football Union (RFU). Le indiscrezioni potrebbero trovare conferma già nelle prossime ore, ma c’è già chi è pronto a scommettere che questo nuovo ruolo potrebbe metterla in contrasto con il marito, il. Il nuovo ruoloivo diStando alle ultime notizie riportate dai tabloid inglesi,sembra essere la nuova mecenate della Rugby Football Union. Il ruolo, prima di lei, era rivestito dal...

