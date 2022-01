Kabir Bedi, chi sono i figli dell’attore e il dramma del figlio suicida Siddhart: “Avevo tre figli, ora solo due” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dal primo matrimonio di Kabir Bedi con Protima Gupta nel 1969 sono arrivati i figli Pooja e Siddhart, rispettivamente nel 1970 e nel 1971. La primogenita di Kabir Bedi è un affermato volto televisivo ed ha partecipato ai reality show televisivi Bigg Boss e Fear Factor: Khatron Ke Khiladi. Dal 1991 al 1995 ha lanche avorato come attrice a Bollywood. E’ stata sposata con Farhan Ebrahim Furniturewala dal 1994 al 2003: dalla loro unione sono nati Alaya (1997) e Omar (2000). Attualmente è legata a Maneck Contractor, vecchio amico di infanzia. Kabir Bedi, i tre figli: il dramma del secondogenito Siddhart Il terzogenito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dal primo matrimonio dicon Protima Gupta nel 1969arrivati iPooja e, rispettivamente nel 1970 e nel 1971. La primogenita diè un affermato volto televisivo ed ha partecipato ai reality show televisivi Bigg Boss e Fear Factor: Khatron Ke Khiladi. Dal 1991 al 1995 ha lanche avorato come attrice a Bollywood. E’ stata sposata con Farhan Ebrahim Furniturewala dal 1994 al 2003: dalla loro unionenati Alaya (1997) e Omar (2000). Attualmente è legata a Maneck Contractor, vecchio amico di infanzia., i tre: ildel secondogenitoIl terzogenito ...

