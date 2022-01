Juventus | Zanetti | «Vlahovic gran colpo | ma solo se resta anche Dybala…»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ex bianconeroha parlato dell’arrivo alladiCristiano, ex calciatore della, in una intervista aNews24 ha commentato l’arrivo in bianconero di Dusan. È senza dubbio dellaildi questo mercato invernale. Dusanè il giocatore giusto per questa squadra? «La Juve ha fatto unse rimane Dybala. Perchè se dovesse andare via l’argentino alla fine il reparto non cambierebbe di molto.è un tassello che si aggiunge a Dybala e Morata: se uno dei due dovesse partire servirebbe a quel punto un altro attaccante. Morata è sempre stato un giocatore importante, ma mai il ...

In merito all'ormai certo passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Daniele Carnasciali, ex ...sta facendo un ...In merito all'ormai certo passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Daniele Carnasciali, ex ...sta facendo un ...Ascolta la versione audio dell'articolo Zanetti: «Vlahovic gran colpo, la Juve ha chiuso un cerchio». Le sue parole ai microfoni di JuventusNews24 – ESCLUSIVA Cristiano Zanetti è intervenuto in esclus ...L'arrivo di Nani in laguna può cambiare le sorti della stagione del Venezia: Zanetti punta ad una salvezza tranquilla ...