Juventus Vlahovic, spunta il pagamento dilazionato: i dettagli (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus prende Vlahovic e ora spunta anche il retroscena sul pagamento dilazionato: tutti i dettagli La Juventus si assicura il bomber della Serie A: Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno chiuso per un cifra pari a 75 milioni di euro. Una somma importante per gennaio. spunta, però, il pagamento dilazionato da parte della società torinese. Vlahovic verrà pagato alla Fiorentina in 5 anni e non sarà inserita nessuna percentuale sulla futura rivendita del giocatore. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO TOTALE CON DUSAN VLAHOVIC. DEFINITI TUTTI I DETTAGLI ANCHE CON GLI AGENTI DEL G… - twothovsandone : Qui davanti e non c’è ancora la maglia di Dusan Vlahovic che finaccia juventus fc - calciomercatoit : ???#Juventus, #Buffon sul futuro di #Dybala: 'Se Paulo decidesse di rimanere, farebbe una gran cosa. Io lo farei anc… -