Juventus, Vlahovic al J Medical per le visite. Poi la firma e l'ufficialità (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abito scuro, camicia bianca, mascherina nera. I primi autografi e le prime foto con i tifosi in festa fuori dal J Medical. Il Vlahovic day in casa Juventus è iniziato. Il serbo, che proprio oggi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abito scuro, camicia bianca, mascherina nera. I primi autografi e le prime foto con i tifosi in festa fuori dal J. Ilday in casaè iniziato. Il serbo, che proprio oggi ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - luibow_ : RT @SCUtweet: Agente #Vlahovic a SKY (fuori onda) ?? Perché la #Juventus? La Juve è la Juve?? What else??? - ParagOfClowns : RT @Sgang1908: 'Scamacca: il calciatore già da tempo aveva scelto l'Inter, per questo motivo l'incontro con il Sassuolo è slittato e la #Ju… -