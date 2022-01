Juventus, Vlahovic a Torino dopo tampone negativo e ok dell’Asl (Di venerdì 28 gennaio 2022) dopo le polemiche da Firenze contro Dusan Vlahovic e le accuse di aver violato l’isolamento Covid, ecco la replica da Torino nella giornata in cui l’attaccante serbo ha sostenuto le visite e firmato con la Juventus. Fonti Ansa vicine al club bianconero confermano che Vlahovic si è sottoposto a tampone, che ha dato esito negativo, ottenendo quindi l’ok dell’Asl di Torino prima di recarsi alle visite mediche. Il giocatore quindi si è spostato da Firenze a Torino sapendo di poterlo fare, stando a quanto emerge. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022)le polemiche da Firenze contro Dusane le accuse di aver violato l’isolamento Covid, ecco la replica danella giornata in cui l’attaccante serbo ha sostenuto le visite e firmato con la. Fonti Ansa vicine al club bianconero confermano chesi è sottoposto a, che ha dato esito, ottenendo quindi l’okdiprima di recarsi alle visite mediche. Il giocatore quindi si è spostato da Firenze asapendo di poterlo fare, stando a quanto emerge. SportFace.

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - juventusfc : Benvenuto, Dušan ???? La maglia che stavate aspettando ?? #DV7 qui ???? - romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - livegoals_10 : FACCIAMO ARRIVARE A 1MILIONE DUSAN MANCA POCHISSIMO #vlahovic #juventus #DusanVlahovic #dv7 #inter #milan #napoli… - PasqualeCannone : RT @juventusfc: Benvenuto, Dušan ???? La maglia che stavate aspettando ?? #DV7 qui ???? -