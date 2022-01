Juventus, un esubero blocca il mercato: ecco quanto chiede per andarsene (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, vuole regalare ad Allegri un centrocampista. Operazione per nulla semplice; ecco perché. Un’ultima operazione per chiudere il mercato nel migliore dei modi; la Juventus, prima di acquistare un nuovo giocatore, deve cedere ma Ramsey non ha nessuna intenzione di lasciare la Torino bianconera. Getty ImagesL’arrivo di Vlahovic ha rinforzato, in maniera piuttosto consistente, il reparto offensivo dei bianconeri. Ora la Juventus, se vuole mettere la classica ciliegina sulla torta, ha bisogno di un centrocampista, un giocatore in grado di alzare il livello qualitativo e trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Il problema per la Juventus è solo uno: se vuole arrivare al centrocampista deve prima cedere. Da questo punto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) La, in questi ultimi giorni di, vuole regalare ad Allegri un centrocampista. Operazione per nulla semplice;perché. Un’ultima operazione per chiudere ilnel migliore dei modi; la, prima di acquistare un nuovo giocatore, deve cedere ma Ramsey non ha nessuna intenzione di lasciare la Torino bianconera. Getty ImagesL’arrivo di Vlahovic ha rinforzato, in maniera piuttosto consistente, il reparto offensivo dei bianconeri. Ora la, se vuole mettere la classica ciliegina sulla torta, ha bisogno di un centrocampista, un giocatore in grado di alzare il livello qualitativo e trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Il problema per laè solo uno: se vuole arrivare al centrocampista deve prima cedere. Da questo punto ...

