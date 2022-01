Juventus | ufficiale Vlahovic | arriva dalla Fiorentina

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’avventura bianconera di Dusanpuò finalmente iniziare. L’attaccante serbo – classe 2000 – è ufficialmente un calciatore della, dopo le visite mediche di rito al JMedical e la firma sul contratto. Diciassette gol in stagione,è pronto ad unirsi al gruppo di Massimiliano Allegri che trova i gol mancati in questa prima parte di stagione. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2026 e il suo contratto è stato depositato in Lega. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VLAHOVIC Il contratto è stato depositato in Lega… - amoramarin : RT @OfficialASRoma: ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a @Hyu… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficiale

Con tanto di tag all'accountdellae varie emoji con il cuore e che mandano baci. In tre stagioni, i due hanno giocato 35 partite insieme in maglia viola: il resto della loro ...... fino al 31 gennaio Calciomercato, le trattative del 27 gennaio in diretta, compleanno con visite mediche per Vlahovic Inter,l'arrivo di Gosens dall'Atalanta Inter, è fatta anche ...Adesso è ufficiale: come riportato dal sito della Lega Calcio Serie A, Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore della Juventus. Il calciatore classe 2000 compie il passaggio fatto ...Ascolta la versione audio dell'articolo Vlahovic Juve, UFFICIALE: l’attaccante è bianconero! Cifre e dettagli dell’accordo attraverso il comunicato del club Dusan Vlahovic è ufficialmente un nuovo gio ...