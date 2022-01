Juventus | spunta la clausola per la futura rivendita per Vlahovic | i dettagli

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Juve,lasulla: tutti iLa Fiorentina avrebbe chiesto allauna percentuale sulladi Dusan. Richiesta non accettata dai bianconeri, che per questo hanno alzato l’offerta iniziale. Commisso chiedeva il 20%, secondo quanto riferito da Sky Sport. Resta in piedi solo il pagamento dilazionato in cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In queste ore non si parla d'altro che non sia Vlahovic alla, visto il suo arrivo a Torino ... Alla fine però launo dei migliori esterni del campionato, che rafforza ulteriormente un ...Calciomercato, ecco il primo addio dopo l'arrivo di Vlahovic.la data per il colpo di un club di Serie A L'arrivo di Dusan Vlahovic ha scombinato i piani per chi al momento occupa dei posti nel ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Spunta un altro retroscena della trattativa tra Juventus e Fiorentina che porterà Dusan Vlahovic a vestire la maglia bianconera. Secondo quanto riportat ...Dusan Vlahovic è un giocatore della Juventus. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società bianconera per vedere l'attaccante serbo con la maglia della Juve.