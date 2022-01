Juventus, si sblocca il mercato in uscita: ecco chi sta per lasciare (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus, dopo l’arrivo di Vlahovic, ha bisogno di una cessione. ecco il giocatore che, in questi ultimi giorni, può lasciare il club. Kulusevski lasciare la Juventus? L’attaccante svedese, in questi ultimi giorni di mercato, può essere ceduto. Operazione che permetterebbe alla società bianconera di regalare ad Allegri il tanto desiderato centrocampista Getty ImagesUltimi giorni di mercato decisamente intensi in casa Juventus; la società bianconera sembra vicina a chiudere una trattativa in uscita. Stiamo parlando di Kulusevski, l’esterno offensivo che non è mai riuscito a convincere del tutto Allegri. Georgina Rodriguez, il vestito si apre all’improvviso: il prevedibile “incidente” L’ex Atalanta paga un salto di qualità effettuato ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) La, dopo l’arrivo di Vlahovic, ha bisogno di una cessione.il giocatore che, in questi ultimi giorni, puòil club. Kulusevskila? L’attaccante svedese, in questi ultimi giorni di, può essere ceduto. Operazione che permetterebbe alla società bianconera di regalare ad Allegri il tanto desiderato centrocampista Getty ImagesUltimi giorni didecisamente intensi in casa; la società bianconera sembra vicina a chiudere una trattativa in. Stiamo parlando di Kulusevski, l’esterno offensivo che non è mai riuscito a convincere del tutto Allegri. Georgina Rodriguez, il vestito si apre all’improvviso: il prevedibile “incidente” L’ex Atalanta paga un salto di qualità effettuato ...

