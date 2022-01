Juventus, rivoluzione in difesa: due arrivi e due partenze pesanti (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus è pronta ad una vera e propria rivoluzione difensiva in vista della prossima stagione. In due, infatti, lasceranno Torino. Rugani e de Ligt via a fine stagione? La possibilità è piuttosto alta con la Juventus che vuole farsi trovare pronta e ha già messo gli occhi su due difensori. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesIl prossimo anno, in casa Juventus, è possibile una vera e propria rivoluzione in fase difensiva. Sono due, infatti, i giocatori destinati a lasciare la Torino bianconera. Il primo porta il nome di de Ligt; il centrale olandese, infatti, piace in Premier e al Barcellona. Cristina Buccino, il tatuaggio bollente dove meno te l’aspetti: che cos’è? La cessione dell’ex Ajax permetterebbe alla Juventus di portare liquidità alle casse bianconere e rientrare ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laè pronta ad una vera e propriadifensiva in vista della prossima stagione. In due, infatti, lasceranno Torino. Rugani e de Ligt via a fine stagione? La possibilità è piuttosto alta con lache vuole farsi trovare pronta e ha già messo gli occhi su due difensori. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesIl prossimo anno, in casa, è possibile una vera e propriain fase difensiva. Sono due, infatti, i giocatori destinati a lasciare la Torino bianconera. Il primo porta il nome di de Ligt; il centrale olandese, infatti, piace in Premier e al Barcellona. Cristina Buccino, il tatuaggio bollente dove meno te l’aspetti: che cos’è? La cessione dell’ex Ajax permetterebbe alladi portare liquidità alle casse bianconere e rientrare ...

