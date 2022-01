Juventus, niente Barcellona per Morata: ora può finire in Premier League (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non si sblocca la trattativa tra il Barcellona e la Juventus per Morata non si sblocca. Lo spagnolo ora può finire in Premier League Resta ancora incerto il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti, dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus, vedrà con ogni probabilità ridotto il suo impiego. Un’ipotesi molto probabile che lo spinge inevitabilmente a guardarsi intorno. La trattativa con il Barcellona non accenna a sbloccarsi e, secondo El Partidazo de COPE, per lo spagnolo della Juventus sarebbero emerse due nuove possibilità dall’Inghilterra. Sul giocatore si starebbero muovendo infatti il Tottenham ed il Newcastle. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non si sblocca la trattativa tra ile lapernon si sblocca. Lo spagnolo ora puòinResta ancora incerto il futuro di Alvaro. Lo spagnolo infatti, dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic alla, vedrà con ogni probabilità ridotto il suo impiego. Un’ipotesi molto probabile che lo spinge inevitabilmente a guardarsi intorno. La trattativa con ilnon accenna a sbloccarsi e, secondo El Partidazo de COPE, per lo spagnolo dellasarebbero emerse due nuove possibilità dall’Inghilterra. Sul giocatore si starebbero muovendo infatti il Tottenham ed il Newcastle. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

EnricoTurcato : Come accaduto per Manuel #Locatelli, la differenza l’ha fatta anche la volontà del giocatore. Niente estero. Dusan… - juventusfc : Niente pause per #TuttiPazziPerlaJuve! Siamo LIVE ?? su @Twitch_Italy ?? - gilnar76 : Morata Juve, niente Barcellona: spunta una terza ipotesi! I dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - ECostagli : RT @Juventinainside: No,no, io per niente felice oggi ???? La Juventus è questa,ti fa sorridere,piangere,bestemmiare, ma quando si tratta di… - Mizar_70 : #Vlahovic Adesso tutti a scrivere che costa troppo , non ha ancora dimostrato niente , da dove sono usciti questi s… -