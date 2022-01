Juventus-Nández, pista concreta! La situazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si fa sempre più calda la pista che porta a Naithan Nández, centrocampista attualmente in forza al Cagliari. Dopo aver messo a segno il colpo Vlahovic da 75 milioni di euro, la Juventus si prepara infatti a tentare l’affondo anche per l’uruguaiano, ritenuto dai bianconeri il profilo ideale per sostituire Rodrigo Bentancur. GLI AGGIORNAMENTI Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe proprio la cessione del numero 30 la premessa fondamentale per l’approdo a Torino di Nández in questa sessione invernale di mercato. Bentancur, Juventus, Serie A Il quotidiano rivela infatti che l’accordo tra i due club è stato raggiunto: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto – che diventerebbe obbligo con la qualificazione in Champions per la prossima stagione – ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si fa sempre più calda lache porta a Naithan, centrocamattualmente in forza al Cagliari. Dopo aver messo a segno il colpo Vlahovic da 75 milioni di euro, lasi prepara infatti a tentare l’affondo anche per l’uruguaiano, ritenuto dai bianconeri il profilo ideale per sostituire Rodrigo Bentancur. GLI AGGIORNAMENTI Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe proprio la cessione del numero 30 la premessa fondamentale per l’approdo a Torino diin questa sessione invernale di mercato. Bentancur,, Serie A Il quotidiano rivela infatti che l’accordo tra i due club è stato raggiunto: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto – che diventerebbe obbligo con la qualificazione in Champions per la prossima stagione – ...

Cagliari, accordo possibile con la Juve per Nandez: cifre e dettagli ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Cagliari: i rossoblù potrebbero raggiungere l'intesa con la Juve per Nandez L'intesa tra Juventus e Cagliari per il trasferimento di Nahitan Nandez in bianconero è possibile.

