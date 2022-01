Juventus: il Tottenham ci riprova per Kulusevski. Il Milan rimane alla finestra (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli Spurs spingono per lo svedese che piace anche ai rossoneri. I bianconeri devono cedere qualcuno. Leggi su 90min (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli Spurs spingono per lo svedese che piace anche ai rossoneri. I bianconeri devono cedere qualcuno.

Advertising

GiovaAlbanese : #Paratici al lavoro per portare #Kulusevski al #Tottenham: ha il gradimento del calciatore. #Juventus #calciomercato - Glongari : Dopo i primi sondaggi di fine dicembre ora il #Tottenham fa sul serio per #Kulusevski. Il fallimento della trattati… - marcoconterio : ?? ?? #Juventus e #Tottenham adesso trattano sul prestito con obbligo di riscatto di Dejan Kulusevski @TuttoMercatoWeb - LeoAmbro999 : RT @FallingMatuidi: Paratici che ricrea la Juventus al Tottenham: - ilcorvobiancon1 : Sondaggio LIONE per Bentancur. ?? Lione ha in pugno lo Celso del Tottenham, ma nell' ultima ora richiesto Alla Juventus anche bentancur. -