Juventus, futuro Dybala: in quota avanza l'ipotesi Manchester City (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus prova a blindare Paulo Dybala alle sue condizioni. Il contratto della "Joya" scade il prossimo 30 giugno e il rinnovo, come riporta Agipronews , al contrario di quanto sembrava in autunno, sembra essersi complicato. I betting analyst di Sisal credono alla candidatura del Manchester City di Pep Guardiola, da sempre estimatore dell'argentino, in quota a 5, anche se resta forte la possibilità di permanenza a Torino, fissata a 2. Anche Marotta sarebbe pronto a cogliere l'occasione, e il futuro all'Inter è offerto a 6. Vale invece 7,50 volte la posta un approdo al Barcellona. SportFace.

