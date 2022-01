Juventus | compleanno e visite | la nuova vita di Vlahovic inizia dai 22 anni

(Di venerdì 28 gennaio 2022) No, da oggi Gianluigi Buffon non è l’unica figura dellaa compiere gli. L’ex attaccante della Fiorentina Dusanne compie 22 proprio nel giorno dell’inizio della sua avventura bianconera. Oggi intanto sosterrà lemediche e metterà la firma sul contratto da 7 milioni netti più premi fino al 2026. Ventidue candeline e un contratto ricchissimo necessario per strapparlo alla Fiorentina, nei prossimi giorni sarà di nuovo a disposizione. Da oggi Allegri può contare sui gol di un nuovo bomber. SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : Idee per festeggiare il compleanno. #Vlahovic #Juventus #VlahovicDay - juventusfc : Buon compleanno, @kaiojorge ?? - Max_lovemoto : RT @dariopelle3: ??Piccola curiosità?? Dentro al Jmedical é presente la dirigenza della #Juventus al gran completo che ha accolto #Vlahovic… - liviorozi : RT @dariopelle3: ??Piccola curiosità?? Dentro al Jmedical é presente la dirigenza della #Juventus al gran completo che ha accolto #Vlahovic… - MaxScherzyIT : RT @dariopelle3: ??Piccola curiosità?? Dentro al Jmedical é presente la dirigenza della #Juventus al gran completo che ha accolto #Vlahovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus compleanno

Per il golden boy classe 2000 sarà quindi unspeciale e indimenticabile, dato che lasembra avere pensato davvero a tutti i dettagli. Lo sbarco a Torino di Dusan è infatti ...... invece, firmerà un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione che lo legherà allafino al 2026 . Vlahovic svolgerà le visite mediche in giornata, proprio per il suo 22esimo, ...AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - La Juventus è pronta a presentare il suo nuovo centravanti. Nel giorno del suo 22esimo compleanno, Dusan Vlahovic è arrivato a Torino e sta per diventare ...Compleanno Vlahovic: auguri al nuovo attaccante della Juventus. Il centravanti serbo si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche Una giornata che sicuramente non dimenticherà. Nella giorno ...