Juventus, c’è l’offerta dell’Aston Villa per Bentancur: bianconeri titubanti (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Aston Villa torna alla carica per Bentancur della Juventus: bianconeri poco soddisfatti dell’offerta L’Aston Villa torna alla carica per Rodrigo Bentancur presentando un’offerta ufficiale alla Juventus. Gli inglesi hanno messo sul piatto una cifra da 20 milioni più bonus. La Juventus è poco convinta perché dovrebbe dare il 30% della vendita al Boca Juniors e vorrebbe quindi un’offerta più alta. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Astontorna alla carica perdellapoco soddisfatti delL’Astontorna alla carica per Rodrigopresentando un’offerta ufficiale alla. Gli inglesi hanno messo sul piatto una cifra da 20 milioni più bonus. Laè poco convinta perché dovrebbe dare il 30% della vendita al Boca Juniors e vorrebbe quindi un’offerta più alta. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : La possibile permanenza fino al termine della stagione di #Morata (che preferirebbe andar via subito) aumenta le pr… - Gazzetta_it : Vlahovic, c'è solo un tampone da superare per la sua nuova vita torinese #Juventus - _Morik92_ : Salvo clamorosi colpi di scena, Dusan #Vlahovic sarà un giocatore della #Juventus. C'è l'accordo con la #Fiorentina… - Mirandola59 : RT @SN4IFUN: ?? Quando un tifoso viene ferito, la reazione è difficile da gestire. Ma quando c’è di mezzo uno scambio tra #Fiorentina e #J… - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: La possibile permanenza fino al termine della stagione di #Morata (che preferirebbe andar via subito) aumenta le probabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus c’è All or Nothing Juventus, lo sfogo di Pirlo contro i giovani: 'C'è una cosa che mi sta sul ca...' Calciomercato.com