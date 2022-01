Juventus, Aldo Serena: “Vlahovic mi ricorda Vieri, grandissimo colpo” (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ex calciatore, Aldo Serena, ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa‘, commentando il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus: “A mio avviso è un grandissimo colpo. Il serbo è un giocatore di prospettiva, ma già pronto. E’ un attaccante completo che sa finalizzare, è in grado di far salire la squadra e regge i duelli fisici. Lui e Dybala formerebbero una grande coppia, potrebbero dialogare perfettamente. Vlahovic mi ricorda Bobo Vieri: non è un catalizzare, ma un uomo squadra“. I bianconeri sborseranno circa 75 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina, in quello che sarà l’acquisto più costoso del mercato invernale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ex calciatore,, ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa‘, commentando il passaggio di Dusanalla: “A mio avviso è un. Il serbo è un giocatore di prospettiva, ma già pronto. E’ un attaccante completo che sa finalizzare, è in grado di far salire la squadra e regge i duelli fisici. Lui e Dybala formerebbero una grande coppia, potrebbero dialogare perfettamente.miBobo: non è un catalizzare, ma un uomo squadra“. I bianconeri sborseranno circa 75 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina, in quello che sarà l’acquisto più costoso del mercato invernale. SportFace.

