Juve | le prime parole di Vlahovi? | Puntiamo a essere i migliori | fino alla fine

Vlahovic, prime parole da bianconero: 'Juventus immortale, la renderò orgogliosa'
4 punti su 18 contro le prime quattro della classe sono la perfetta spiegazione del perché la #Juve è quinta in cla…
#Vlahovic, le prime parole: 'La #Juve è orgoglio, tradizione, famiglia. Lottiamo per essere i migliori, fino alla fine'
Le prime parole di Dusan: "Juve è orgoglio, tradizione, famiglia. Fino alla fine"
LE PRIME PAROLE DI VLAHOVIC DA GIOCATORE DELLA JUVENTUS

Dopo i tweet e le visite mediche , è arrivato anche il momento di rendere ufficiale l'affare più chiacchierato dell'intera sessione di calciomercato invernale: l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ...Di seguito il racconto della giornata Vlahovic -, tutte le news Vlahovic: ""immortale, la renderò orgogliosa". Le sueparole L'annuncio ufficiale sui social svela il nuovo numero: il ...Queste le parole del neo acquisto bianconero: "Oggi è davvero una giornata speciale per me, uno dei compleanni più felici che abbia mai vissuto. La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione, la f ...La Juventus ha completato la firma dell’attaccante Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per 66,6 milioni di sterline, con il nazionale serbo che si è unito ...