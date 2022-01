Juve, ecco Vlahovic. L'attaccante accolto con grande entusiasmo dai tifosi al J Medical (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è un giocatore della Juventus. Manca ancora l'ufficialità, ma questa mattina il giocatore è arrivato al J Medical per le visite mediche, accolto con grande entusiasmo dai tifosi.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanè un giocatore dellantus. Manca ancora l'ufficialità, ma questa mattina il giocatore è arrivato al Jper le visite mediche,condai....

Advertising

GoalItalia : Vlahovic alla Juve può diventare concretamente realtà: ecco cosa sta succedendo ???? [?? @romeoagresti] - Gazzetta_it : Juve, ecco Vlahovic: investimento da 75 milioni. Sabato le visite mediche #Vlahovic - forumJuventus : [C&F] Aumento di capitale ed effetto sui conti: ecco perchè Vlahovic è un investimento sostenibile per la Juve ?… - Shine_66_OS : RT @TuttoMercatoWeb: ?????? #Juve, ecco #Vlahovic! Tifosi accolgono l'attaccante al JMedical per le visite mediche ?? @SimoneDinoi https://t.c… - PieroM30865457 : RT @TuttoMercatoWeb: ?????? #Juve, ecco #Vlahovic! Tifosi accolgono l'attaccante al JMedical per le visite mediche ?? @SimoneDinoi https://t.c… -