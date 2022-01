Judo, Grand Prix Portogallo 2022: Giovanni Pantano sfiora il podio nei 60 kg, Krasniqi vince nei 52 kg (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prima giornata di gara che va in archivio con qualche buon piazzamento ma senza podi per l’Italia ad Almada nel Grand Prix Portogallo 2022, primo torneo stagionale del World Tour di Judo (e prima competizione con in vigore il nuovo regolamento IJF). Giovanni Pantano è stato l’unico azzurro a combattere nel Final Block odierno, perdendo però la sua finalina e dovendosi accontentare di un quinto posto nella categoria fino a 60 kg. Il 24enne siciliano è andato molto vicino al suo secondo podio nel circuito senior internazionale, raggiungendo brillantemente le semifinali (ippon all’israeliano Adam Jazan e all’ungherese David Naji, waza-ari al mongolo Sumiyabazar Enkhtaivan) prima di perdere con Grandi rimpianti sia contro il coreano Harim ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prima giornata di gara che va in archivio con qualche buon piazzamento ma senza podi per l’Italia ad Almada nel, primo torneo stagionale del World Tour di(e prima competizione con in vigore il nuovo regolamento IJF).è stato l’unico azzurro a combattere nel Final Block odierno, perdendo però la sua finalina e dovendosi accontentare di un quinto posto nella categoria fino a 60 kg. Il 24enne siciliano è andato molto vicino al suo secondonel circuito senior internazionale, raggiungendo brillantemente le semifinali (ippon all’israeliano Adam Jazan e all’ungherese David Naji, waza-ari al mongolo Sumiyabazar Enkhtaivan) prima di perdere coni rimpianti sia contro il coreano Harim ...

