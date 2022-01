Juan Jesus sul rinnovo col Napoli: “Mai fatto polemica, non dipende solo da me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata ai microfini di Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore azzurro Juan Jesus ha risposto ad una domanda sulla delicata questione rinnovo. Il brasiliano, acquistato dal club campano durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, ha infatti firmato un contratto di un solo anno – in scadenza il prossimo 30 giugno – con opzione di prolungamento. LE PAROLE All’emittente radiofonica, in particolare, il giocatore ha parlato del suo passato e dei prossimi piani per il futuro: “Sono venuto qui a Napoli con professionalità, senza mai alzare polemiche, avendo sempre rispetto. Gli allenatori hanno fatto le loro scelte, ma io sapevo che potevo aiutare molto di più la Roma, come adesso sto facendo col ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata ai microfini di Radio Kiss Kiss, il difensore azzurroha risposto ad una domanda sulla delicata questione. Il brasiliano, acquistato dal club campano durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, ha infatti firmato un contratto di unanno – in scadenza il prossimo 30 giugno – con opzione di prolungamento. LE PAROLE All’emittente radiofonica, in particolare, il giocatore ha parlato del suo passato e dei prossimi piani per il futuro: “Sono venuto qui acon professionalità, senza mai alzare polemiche, avendo sempre rispetto. Gli allenatori hannole loro scelte, ma io sapevo che potevo aiutare molto di più la Roma, come adesso sto facendo col ...

