(Di venerdì 28 gennaio 2022) JOY è ladi, la regina dello spettacolo. Disponibile in tre versioni e in uno Special BoxJOY, ladi, per omaggiare un’icona che con eleganza e saggezza ha saputo sdoganare il concetto di donna libera di spettacolo. Sony Music ha voluto celebrare la sua straordinaria personalità rendendo disponibile l’8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, un cofanetto speciale, contenente 20 brani tra i più rappresentativi della sua carriera, incluse alcune chicche per i grandi appassionati. Joy sarà pubblicata in tre versioni: doppio CD, doppio LP colorato rosa e rosso (entrambe arricchite da un libretto con fotografie inedite dell’artista e testi scritti ...

Advertising

361_magazine : JOY, esce oggi 28 gennaio la raccolta celebrativa di raffaella Carrà - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Raffaella Carrà, esce “JOY”, la raccolta celebrativa della regina dello spettacolo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Raffaella Carrà, esce “JOY”, la raccolta celebrativa della regina dello spettacolo - runintotherain : RT @rockolpoprock: Raffaella Carrà: esce una nuova raccolta in suo omaggio - rockolpoprock : Raffaella Carrà: esce una nuova raccolta in suo omaggio -

Ultime Notizie dalla rete : JOY esce

Corriere Romagna

, la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà , per omaggiare un'icona che con eleganza e saggezza ha saputo sdoganare il concetto di donna libera di spettacolo. Sony Music ha voluto ...... Feet Don't Fail Me Now diCrookes in cui Taz Tron Delix gioca, con ironia e ottimo senso dello ... l'idea di un clip che, glorificando la black culture ,fuori dalle logiche del promo pop per ...In omaggio e in ricordo di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, è in uscita una nuova raccolta pensata da Sony Music per celebrare la straordinaria personalità della showgirl bolognese. Il c ...Sony Music ha voluto celebrare la sua straordinaria personalità rendendo disponibile l’8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, un cofanetto speciale, contenente 20 brani tra i più rappres ...