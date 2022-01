Italia, Locatelli e Calabria lasciano il ritiro: le ultime (Di venerdì 28 gennaio 2022) Locatelli e Calabria hanno lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale Italiana: il motivo dell’addio anticipato del centrocampista della Juve Locatelli e Calabria hanno lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano. Per il centrocampista bianconero ci sarebbero alla base motivi personali. Mancini dirigerà l’allenamento di oggi prima dello sciogliete le righe. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022)hanno lasciato in anticipo ildella Nazionalena: il motivo dell’addio anticipato del centrocampista della Juvehanno lasciato anticipatamente ildella Nazionale azzurra a Coverciano. Per il centrocampista bianconero ci sarebbero alla base motivi personali. Mancini dirigerà l’allenamento di oggi prima dello sciogliete le righe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

