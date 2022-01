Italia-Kazakistan oggi, Europei calcio a 5 2022: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 28 gennaio 2022) Italia-Kazakistan, oggi: agli Europei 2022 di calcio a 5 gli azzurri devono buttare il cuore oltre l’ostacolo. La nazionale di Massimilano Bellarte è chiamata all’impresa nella terza e ultima giornata della fase a gironi, in quaranta minuti che, contro la rappresentativa che pochi mesi fa è arrivata quarta ai Mondiali, valgono un pass per la fase ad eliminazione diretta. Gli azzurri se la vedranno, nella terza e ultima giornata del Gruppo B, venerdì 28 gennaio, con calcio d’inizio alle 17.30, contro Higuita e soci, per un posto nei quarti di finale della massima competizione continentale. Italia-Kazakistan, match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022): aglidia 5 gli azzurri devono buttare il cuore oltre l’ostacolo. La nazionale di Massimilano Bellarte è chiamata all’impresa nella terza e ultima giornata della fase a gironi, in quaranta minuti che, contro la rappresentativa che pochi mesi fa è arrivata quarta ai Mondiali, valgono un pass per la fase ad eliminazione diretta. Gli azzurri se la vedranno, nella terza e ultima giornata del Gruppo B, venerdì 28 gennaio, cond’inizio alle 17.30, contro Higuita e soci, per un posto nei quarti di finale della massima competizione continentale., match valido per la terza giornata della fase a gironi deglidi ...

