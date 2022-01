(Di venerdì 28 gennaio 2022) Lorenzoe Manuel, calciatori della Nazionale impegnati a Coverciano per uno stage, hanno aperto il sacco contenente ledi alcuni giovani. Talierano state appese all’albero dipresso il Museo del Calcio e i due giocatori le hanno lette. Tanti e diversi i pensieri riportati: da chi ringrazia per la vittoria degli Europei, a chi augura una pronta guarigione a Spinazzola. Il bambino che avrà strappato un sorriso a, però, è il piccolo Francesco, il quale desidera “imparare il tiro a giro”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Italia, #Insigne e #Locatelli leggono le letterine di Natale dei piccoli tifosi - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Italia, #Mancini prova #Zaniolo mezz’ala e spunta il 3-4-1-2 con #Insigne dietro #Immobile e #Scamacca - Romagialloross4 : #Italia, #Mancini prova #Zaniolo mezz’ala e spunta il 3-4-1-2 con #Insigne dietro #Immobile e #Scamacca - PagineRomaniste : #Mancini prova #Zaniolo mezz’ala e spunta il 3-4-1-2 con #Insigne dietro #Immobile e #Scamacca #ASRoma #Italia… - zazoomblog : Italia Insigne e Locatelli aprono letterine dei piccoli visitatori del Museo del... - #Italia #Insigne #Locatelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Insigne

La novità nel modulo con tre difensori èdietro le punte, che al momento sono Immobile e ... L', senza Leo, ha perso il sorriso, la spinta offensiva e i gol, e di conseguenza ha mancato la ...Nella prima i quattro difensori, da destra a sinistra erano De Sciglio, Gianluca Mancini, Chiellini e Di Lorenzo, in mezzo Zaniolo, Sensi e Barella, davanti Berardi, Immobile e. Nella seconda,...Lorenzo Insigne e Manuel Locatelli, calciatori della Nazionale impegnati a Coverciano per uno stage, hanno aperto il sacco contenente le letterine di alcuni giovani tifosi.Il procuratore Andrea D'Amico ai microfoni di Rai Sport ha parlato delle prossime mosse del Toronto, club di MLS che sembra voler far spesa in Italia dopo aver già chiuso per Lorenzo Insigne del Napol ...