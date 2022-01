Italia e ancora Italia. Booking.com, la principale piattaforma di viaggi digitali, ha annunciato i vincitori della decima edizione dei Traveller Review Awards e noi siamo primi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matera è al primo posto dei luoghi più accoglienti al mondo. È questo il verdetto dei Traveller Review Awards 2022, l’iniziativa promossa da Booking.com che premia la migliore ospitalità di specifici luoghi in tutto il mondo. Attingendo a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali, la principale piattaforma di viaggi digitali, ha annunciato i vincitori della decima edizione del riconoscimento. E, la prima è, appunto Matera, seguita da due luoghi, precedentemente riconosciuti nel 2020, la città di Taitung a Taiwan e Monte Verde in Brasile. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matera è al primo posto dei luoghi più accoglienti al mondo. È questo il verdetto dei2022, l’iniziativa promossa da.com che premia la migliore ospitalità di specifici luoghi in tutto il mondo. Attingendo a oltre 232 milioni di recensioni verificate diatori reali, ladi, hadel riconoscimento. E, la prima è, appunto Matera, seguita da due luoghi, precedentemente riconosciuti nel 2020, la città di Taitung a Taiwan e Monte Verde in Brasile. Leggi anche ...

