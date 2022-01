Italia | Bellarte | “C’è stato chiaramente qualcosa di deficitario E’ un momento triste | ma bisogna pensare al domani”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la sconfitta contro il Kazakistan, e la conseguente uscita dagli Europei 2022 di calcio a 5, per il ct dell’Massimilianoè ildell’analisi in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico pugliese. “La prestazione di oggi – ha affermato il commissario tecnico – è stata di ottimo livello, mac’èdi. Abbiamo avuto l’aggressività giusta per controllare la partita, il problema però è che abbiamo preso nel primo tempo due gol praticamente senza ricevere un tiro in porta, su situazioni, come la prima rete, nate in maniera strana da un calcio piazzato”. Calcio a 5, Europei 2022:-Kazakistan 1-4, azzurri eliminati dal torneo Poi ha aggiunto: “Stiamo già pensando al futuro cercando, ad ...

A Groningen, l'è sconfitta nettamente dal Kazakistan e saluta il torneo alla fase a gironi, come accaduto quattro anni fa a Lubiana: anon basta Nicolodi, finisce 4 - 1 per la squadra di Kakà. ...L'saluta prematuramente gli Europei 2022 di calcio a 5. I ragazzi diperdono per 4 - 1 contro il Kazakistan nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo B e vengono eliminati alla ...Dopo la sconfitta contro il Kazakistan, e la conseguente uscita dagli Europei 2022 di calcio a 5, per il ct dell'Italia Massimiliano Bellarte è il momento dell'analisi in conferenza stampa. Ecco le pa ...La squadra di coach Bellarte non riesce a vincere contro i kazaki nella terza gara del girone di Futsal EURO 2022 e viene eliminata.