(Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Unadell'a livello nazionale. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità sul-19. “Si osserva unadell'a livello nazionale: 1823 ogni 100.000 abitanti (21/01/2022 -27/01/2021) vs 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 5 gennaio 2022 – 18 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 – 1,18), inrispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale. E’ quanto emerge dal monitoraggi… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash ISS, Diminuzione incidenza settimanale, stabili nuovi casi Covid -… - Italpress : ISS, Diminuzione incidenza settimanale, stabili nuovi casi Covid - restoalsud : #territorio #sud #lavoro ISS, Diminuzione incidenza settimanale, stabili nuovi casi Covid - - Open_gol : Secondo la bozza del report dell’Istituto Superiore di Sanità anche i dati su terapie intensive e reparti ordinari… -

Ultime Notizie dalla rete : ISS Diminuzione

E' quanto emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale- ministero della ... inla percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% vs 41%) ...Indice Rt Nel documento l'spiega: "Nel periodo 5 gennaio 2022 - 18 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 , inrispetto alla settimana precedente ...Sono in decremento anche sui parametri di occupazione degli ospedali. Il tasso di occupazione delle terapie intensive cala a 16,7% ...Rallenta il contagio da coronavirus in Italia. A confermarlo è il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dei casi Covid nel nostro Paese.