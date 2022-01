Ispettorato multa l’azienda che ha chiesto la foto in costume, sanzione da 10mila euro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna multa da 10mila euro per aver chiesto in un annuncio per una lavoro da receptionist una foto in costume delle candidate: l’ha comminata l’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) all’azienda di Napoli che ha pubblicato l’annuncio. La sanzione è ridotta a un terzo se si paga immediatamente. “Martedì 25 gennaio – ricorda l’Inl – una società di Napoli ha pubblicato sul web un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile, contenente la richiesta di bella presenza e l’invio di una foto a figura intera “in costume da bagno o similare. Giovedì 27, a seguito della segnalazione del Ministro Andrea Orlando, il Direttore ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadaper averin un annuncio per una lavoro da receptionist unaindelle candidate: l’ha comminata l’Inl (nazionale del lavoro) aldi Napoli che ha pubblicato l’annuncio. Laè ridotta a un terzo se si paga immediatamente. “Martedì 25 gennaio – ricorda l’Inl – una società di Napoli ha pubblicato sul web un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile, contenente la richiesta di bella presenza e l’invio di unaa figura intera “inda bagno o similare. Giovedì 27, a seguito della segnalazione del Ministro Andrea Orlando, il Direttore ...

