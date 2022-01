Intrigo-Quirinale | oggi è la volta buona? Dalle 15 | la diretta-video dalla redazione di Libero

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Quarto giorno di votazioni per il. Dopo tre fumate nere, sembrano aprirsi spiragli: già domani la soluzione? Sabino Cassese, Giuliano Amato, Elisabetta Belloni o il bis di Mattarella? Che ne sarà, del Colle? Segui la partita indi: l'appuntamento è per, alle 15. Ad aprire le danze, Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri. Vi aspettiamo a partire15 sul nostro sito, www.quotidiano.it:, come andrà a finire?

La prima votazione con quorum abbassato non basterà per risolvere l'relativo al Presidente della Repubblica. Anche alla quarta votazione infatti, la prima con fumata bianca fissata a 505 voti, la linea indicata da M5S, Pd e Leu ai rispettivi grandi elettori è ... Ma la Politica dov'è? Non era questa, secondo Machiavelli, che doveva dare l'esempio di un'educazione civica, di convivenza e perfino, aggiungo, di bellezza? Difficile pensare, e soprattutto sperare, ...